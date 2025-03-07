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14:22, 7 марта 2025Интернет и СМИ

В США сравнили отношение Трампа к России и Украине

NYT: Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать. Отношение политика к республике раскрыла обозреватель Фара Стокман в статье для американской газеты The New York Times (NYT).

Стокман отметила, что Трамп придерживается реализма в политике. По ее словам, для американского лидера «важнее всего не богатство или идеология страны, а то, насколько она могущественна». По ее мнению, президент США верит в доминирование над слабыми и уважение к сильным.

«Для Трампа Америка — великая держава, на которую Россия не осмелилась бы напасть, а Украина — пешка, которой можно пожертвовать», — сравнила Стокман.

Ранее обозреватель The American Conservative Тед Гален Карпентер заявил, что Дональд Трамп был прав, когда назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Он напомнил, что различные организации и издания обнародовали отчеты о преступных действиях украинского лидера, которые его сторонники решили не замечать.

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