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02:18, 7 марта 2025Мир

В США отметили правоту слов Трампа о Зеленском

TAC: Трамп был прав, когда назвал Зеленского диктатором
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент США Дональд Трамп был прав, назвав своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором. Такое мнение высказал редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.

Он отметил, что окружение главы государства утверждает обратное, а западные страны позиционируют его как героя, что не соответствует действительности. Карпентер подчеркнул, что союзникам Зеленского следует понять, что большая часть ответственности за тяжелую ситуацию в стране лежит на нем.

Он напомнил, что различные организации и издания обнародовали отчеты о преступных действиях политика, которые его сторонники решили не замечать. «Это возмутительный способ поведения для так называемой демократии, но, похоже, это норма в "демократической" Украине Зеленского"», — заключил редактор.

Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию.

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