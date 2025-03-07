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16:32, 7 марта 2025Мир

Польша решила рассмотреть выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Туск: Польша рассматривает выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Польша рассматривает выход из Дублинской и Оттавской конвенций о запрете кассетных боеприпасов и противопехотных мин. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает TVP Info.

«Я буду рекомендовать [Минобороны и Генштабу] дать позитивную оценку выходу Польши из Оттавской конвенции и, может быть, из Дублинской, я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», — заявил политик в ходе выступления в Сейме (нижней палате польского парламента).

Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией. Политик выразил уверенность в том, что европейские страны способны достойно выступить против России не только в экономической, но и в военной сфере.

Премьер также предложил рассмотреть увеличение присутствия европейских войск на границе с Россией. По словам главы польского правительства, защита восточной границы Европейского союза (ЕС) без сомнения является приоритетом.

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