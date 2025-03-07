Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 7 марта 2025Из жизни

Порномодель пообещала крупную сумму парню с самым маленьким пенисом

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @bonnie_blue_xox

Порномодель Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала о дальнейших планах. Об этом сообщает Daily Mail.

Бонни Блю намерена устроить новый секс-марафон, в котором будут участвовать выпускники школ. «В следующий раз я устрою марафон в весенние каникулы, — заявила она. — Я оплачу обучение тому парню, который доставит мне лучший оргазм, и тому, у которого будет самый маленький пенис».

Материалы по теме:
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021

«Я горжусь своими заработками, но еще больше я горжусь количеством людей, которым я могу доставить удовольствие. Чем больше денег я зарабатываю, тем больше у меня возможностей в будущем стать более креативной в плане получения удовольствия», — отметила Блю.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.

    Обсудить
    Последние новости

    Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Стали известны подробности о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

    Российские Т-72 получили «Реликт» от Т-90М

    В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

    Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

    В разведке США назвали массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

    Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии

    Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше