Посол Келин: Британия давно мечтает о двух базах на территории Украины

Великобритания давно мечтает о двух базах на украинской территории. Для России это неприемлемо, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока развернулась проработка параметров направления на Украину воинского контингента после завершения боевых действий. Ничто не понятно. Ни мандат, ни правила задействования силы, ни как будет осуществляться инфраструктура», — подчеркнул он.

Келин добавил, что Лондон давно мечтает о создании двух морских баз. Одна — на Азовском море, а другая — на Черном море. Для России же это «совершенно неприемлемо, это будет означать развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», посетовал посол.

На днях премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить вооруженный контингент на территорию Украины. По его словам, Британия должна занять лидирующие позиции в поддержке Киева. При этом политик заявил о необходимости поддержки со стороны США.