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23:59, 7 марта 2025Мир

Посол рассказал о желании Британии создать две военные базы на Украине

Посол Келин: Британия давно мечтает о двух базах на территории Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Великобритания давно мечтает о двух базах на украинской территории. Для России это неприемлемо, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока развернулась проработка параметров направления на Украину воинского контингента после завершения боевых действий. Ничто не понятно. Ни мандат, ни правила задействования силы, ни как будет осуществляться инфраструктура», — подчеркнул он.

Келин добавил, что Лондон давно мечтает о создании двух морских баз. Одна — на Азовском море, а другая — на Черном море. Для России же это «совершенно неприемлемо, это будет означать развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», посетовал посол.

На днях премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить вооруженный контингент на территорию Украины. По его словам, Британия должна занять лидирующие позиции в поддержке Киева. При этом политик заявил о необходимости поддержки со стороны США.

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