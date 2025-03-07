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12:05, 7 марта 2025Путешествия

Появилось видео с пробравшимся в аэропорт с дробовиком подростком

Момент поимки подростка с дробовиком в аэропорту Мельбурна попал на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Момент поимки пробравшегося в аэропорт Мельбурна 17-летнего подростка с дробовиком попал на видео. Ролик появился на странице 7News Australia.

На кадрах видно, как юного австралийца, переодетого в форму работника авиагавани, затаскивают в самолет сотрудники авиакомпании и другие пассажиры. Они также вытащили из сумки парня плоскогубцы, отвертки и другие инструменты.

Отмечается, что злоумышленника удалось скрутить, прижать к полу и удерживать в таком положении до приезда полиции.

Инцидент с подростком произошел в четверг, 6 марта, в аэропорту Авалон. Правоохранители получили сообщение о том, что на борт лайнера Jetstar со 160 пассажирами зашел юноша с огнестрельным оружием.

Позже стало известно, что молодой человек надел светоотражающую одежду рабочего по техническому обслуживанию и проник на территорию воздушной гавани через дыру в ограждении. Затем он поднялся по трапу и вошел в салон самолета.

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