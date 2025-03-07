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15:46, 7 марта 2025Мир

Президент Польши решил изменить Конституцию

Дуда предложил внести в Конституцию Польши поправки о расходах на оборону
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда предложил внести в Конституцию поправки о расходах на оборону, которые установят новый минимальный порог трат. Об этом сообщает портал Interia.

«Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в Конституцию, которая устанавливает как минимум четыре процента ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности», — отметил глава государства.

Дуда подчеркнул, что инициатива находит понимание в том числе у его политических оппонентов, включая премьер-министра Дональда Туска. Сам президент представляет партию «Право и справедливость» (PiS), которая находится сейчас в оппозиции к действующему правительству.

Ранее Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперов, которые бы следили за безопасностью и порядком после окончания конфликта. По его мнению, такая мера была бы более эффективным и гибким решением, чем направление туда миротворцев.

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