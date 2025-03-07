Путин поздравил Вучича с 55-летием в ходе телефонного разговора

Президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с 55-летием в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием», — утверждается в публикации.

По данным Кремля, во время переговоров лидеры государств подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства. Путин также указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии. Кроме того, стало известно, что подразделение Вооруженных сил Сербии прибудет в Москву для участия в параде Победы 9 мая.

Ранее Вучич сообщил, что в ходе разговора с российским коллегой подтвердил намерение приехать в Москву на празднование Дня Победы.