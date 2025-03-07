Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

В Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, пытавшегося прорваться в кабину пилота

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО 40-летнего уроженца Алтайского края Артемия Новикова, пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 3 мая. По данным предварительного следствия, днем 2 марта он летел рейсом Новосибирск — Санкт-Петербург. Новиков стал оскорблять других пассажиров и членов экипажа, после чего попытался прорываться к пилотам. Около кабины он оказал сопротивление людям, которые пытались проводить его на место, — их мужчина отталкивал и бил.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В суде мужчина просил сжалиться над ним и избрать более мягкую меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержан мужчина, обстрелявший шпица из пневматического пистолета.