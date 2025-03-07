Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 7 марта 2025Экономика

Россия нарастила поставки угля главному покупателю

IEF: Поставки российского угля в Китай выросли до 76 млн тонн в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского угля в Китай выросли до отметки в 76 миллионов тонн. О наращивании экспорта этого вида топлива из РФ в КНР сообщает Telegram-канал Института энергетики и финансов (IEF).

Достигнутый результат оказался рекордным для этих месяцев за последние четыре года. Так, в январе-феврале 2021-го экспорт оценивался в 41 миллион тонн, 2022-го — в 35 миллионов, 2023-го — в 61 миллион, 2024-го — в 75 миллион. Таким образом, поставки российского угля главному покупателю в начале 2025-го выросли на миллион тонн в годовом выражении.

Материалы по теме:
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Эксперты связали подобную динамику с желанием Китая успеть закупиться этим видом сырья до того, как мировые цены на него пойдут вверх. В начале марта стоимость эталонного сорта австралийского энергетического угля Newcastle опустилась ниже отметки в 100 долларов за тонну при точке безубыточности для местных угольщиков в 95 долларов. Схожая динамика наблюдается и с российским сырьем. В качестве еще одной причины наращивания импорта аналитики назвали падение рентабельности добычи внутри самого Китая. «Предложение скоро отреагирует на низкие цены и надо успеть закупиться», — резюмировали в институте.

По итогам 2024 года Китай, являющийся главным потребителем угля в мире, нарастил его закупки на 14,4 процента в сравнении с показателем за 2023-й. В физическом выражении импорт составил 542,69 миллиона тонн. В стоимостном плане поставки сократились на 1,8 процента, до 52,09 миллиарда долларов. Одним из главных экспортеров этого сырья в КНР является Россия. В 2023 году поставки угля из РФ в азиатскую страну превысили 100 миллионов тонн.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

    Появилось видео с пробравшимся в аэропорт с дробовиком подростком

    Многомиллионный долг Бурунова перед налоговой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше