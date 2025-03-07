Россия нарастила поставки угля главному покупателю

IEF: Поставки российского угля в Китай выросли до 76 млн тонн в январе-феврале

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского угля в Китай выросли до отметки в 76 миллионов тонн. О наращивании экспорта этого вида топлива из РФ в КНР сообщает Telegram-канал Института энергетики и финансов (IEF).

Достигнутый результат оказался рекордным для этих месяцев за последние четыре года. Так, в январе-феврале 2021-го экспорт оценивался в 41 миллион тонн, 2022-го — в 35 миллионов, 2023-го — в 61 миллион, 2024-го — в 75 миллион. Таким образом, поставки российского угля главному покупателю в начале 2025-го выросли на миллион тонн в годовом выражении.

Эксперты связали подобную динамику с желанием Китая успеть закупиться этим видом сырья до того, как мировые цены на него пойдут вверх. В начале марта стоимость эталонного сорта австралийского энергетического угля Newcastle опустилась ниже отметки в 100 долларов за тонну при точке безубыточности для местных угольщиков в 95 долларов. Схожая динамика наблюдается и с российским сырьем. В качестве еще одной причины наращивания импорта аналитики назвали падение рентабельности добычи внутри самого Китая. «Предложение скоро отреагирует на низкие цены и надо успеть закупиться», — резюмировали в институте.

По итогам 2024 года Китай, являющийся главным потребителем угля в мире, нарастил его закупки на 14,4 процента в сравнении с показателем за 2023-й. В физическом выражении импорт составил 542,69 миллиона тонн. В стоимостном плане поставки сократились на 1,8 процента, до 52,09 миллиарда долларов. Одним из главных экспортеров этого сырья в КНР является Россия. В 2023 году поставки угля из РФ в азиатскую страну превысили 100 миллионов тонн.