Россиянам рассказали о новом виде ремонта от застройщика

Эксперт по жилью Шибецкий: Новые стандарты отделки жилья сделают ее качественнее

Новые стандарты отделки жилья, когда застройщики будут вправе устанавливать собственные стандарты ремонта помещений, должны сделать отделку более качественной. Таким мнением с ОСН поделился директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий.

С 1 марта 2025 года застройщики могут сами устанавливать нормы отделки, при этом они не должны быть ниже, чем минимальные требования Минстроя. По словам эксперта, регламент по ремонту позволяет создать «те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель».

Шибецкий считает, что в интересах застройщика должно быть предложение более качественного продукта. Интересы же покупателя — получить хорошее жилье и сэкономить на отделке.

Ранее Минстрой разработал ряд требований к отделке квартир в новостройках от застройщика. Приказ разделен на три блока, в каждом из которых описываются правила для оформления стен, пола и потолка. Требования направлены на ограничение количества недочетов.