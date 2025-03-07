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14:32, 7 марта 2025Путешествия

Россиянам стали выдавать больше шенгенских виз

Shengen.news: В 2024 году россиянам выдали на 25 процентов больше шенгенских виз
Алина Черненко

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов, выросло на 25 процентов по сравнению с 2023-м. Об этом сообщает портал Shengen.news.

За минувший год россиянам оформили более 565 тысяч шенгенов, из них 90 процентов — для поездок с туристическими целями.

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Кроме того, в источнике говорится, что в 2023 году больше всего заявлений на оформление визы от россиян получила Италия, она же выдала наибольшее количество шенгенов — 134,1 тысячи. Это 30 процентов от всех заявлений на получение визы, по которым было принято положительное решение.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, это влияет на повседневную работу органов безопасности как на российско-латвийской границе, так и внутри государства.

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