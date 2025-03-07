Россиянам запретили один вид подарка к 8 Марта

Косметолог Николева заявила, что нельзя дарить женщинам крем на 8 Марта

Врач-косметолог Наталья Николаева и телеведущий Александр Мясников назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» подарок, который нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Выпуск с предписанием специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Ни в коем случае не надо дарить никакие кремы», — заявила Николаева. По ее словам, такие средства для ухода могут послужить намеком на то, что у женщины есть несовершенства кожи. Она отметила, что в подарок лучше преподнести средства для умывания, шампуни или гели для душа.

«Поэтому если вам девушка или женщина скажет: "Что ты мне никогда даже кремушка не подарил?" Отвечайте: "Доктор запретил"», — поиронизировал Мясников.

Ранее Мясников дал три совета для избавления от отеков. В частности, он заявил, что для этого следует употреблять меньше углеводов.