Россиянка на рейсе в ОАЭ ударила пассажирку и оставила ей кровоподтек

«Авиаторщина»: Россиянка на рейсе из Москвы в Абу-Даби ударила пассажирку

Россиянка на рейсе «Победы» из Москвы в Абу-Даби, ОАЭ, ударила другую пассажирку и оставила ей кровоподтек. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел утром 5 марта в аэропорту Внуково. Когда самолет готовился вылететь, 27-летняя Татьяна С. получила замечание от попутчицы за громкие разговоры с подругой. Девушка решила отмахнуться от недовольной пассажирки, но случайно попала локтем ей в глаз. В результате у последней образовался кровоподтек.

Члены экипажа предоставили пострадавшей холодный компресс, а нарушительницу порядка выдворили с рейса. Подруга отказалась лететь одна и покинула борт вместе с ней.

Ранее мужчина устроил дебош в самолете, пригрозил людям расправой и избежал наказания. Во время полета он начал бессвязно кричать, угрожать взорвать самолет и ранить попутчиков ножом.