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18:39, 7 марта 2025Путешествия

Семья россиян лишилась отпуска в Дубае из-за ошибки в загранпаспорте дочери

Семья из Оренбурга лишилась отпуска в Дубае из-за ошибки в загранпаспорте дочери
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Семья россиян из Оренбурга лишилась отпуска в Дубае из-за ошибки в загранпаспорте дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Урал56.Ру».

Известно, что во время паспортного контроля сотрудник аэропорта заметил неверный пол в документе ребенка. Паспорт был изъят, а семейство осталось в стране. Когда мать девочки обратилась в суд на МВД, ответчик заметил, что они могли проверить документ на ошибки и до путешествия.

Суд взыскал с министерства в пользу истца 266 тысяч рублей, а также транспортные расходы в размере 5,4 тысячи рублей и компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Из-за сорванной поездки россияне потеряли около 220 тысяч рублей, включая стоимость железнодорожных билетов.

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