Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

МЧС: Двое сноубордистов застряли на горе Аибга в Сочи и были спасены вертолетом

Двое сноубордистов застряли на горе Аибга в Сочи. Их спасение на вертолете попало на видео, которое публикует МЧС России.

Фрирайдеры выехали за пределы горнолыжного курорта «Красная Поляна» и катались по северному склону горы. Во время спуска один из туристов доехал до шапки замерзшего водопада и оказался на краю обрыва. Его товарищ смог остановиться выше на крутом выступе.

Мужчины застряли на высоте 1,7 тысячи метров, однако смогли вызвать спасателей. Они выдвинулись к Аибге на вертолете и подняли обоих сноубордистов с помощью лебедки. Райдеры не пострадали.

Ранее британская туристка оказалась заблокирована в горах Италии во время экскурсии. Эвакуация женщины на вертолете попала на видео.