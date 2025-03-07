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12:27, 7 марта 2025Путешествия

Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

МЧС: Двое сноубордистов застряли на горе Аибга в Сочи и были спасены вертолетом
Мария Борисова
Мария Борисова

Двое сноубордистов застряли на горе Аибга в Сочи. Их спасение на вертолете попало на видео, которое публикует МЧС России.

Фрирайдеры выехали за пределы горнолыжного курорта «Красная Поляна» и катались по северному склону горы. Во время спуска один из туристов доехал до шапки замерзшего водопада и оказался на краю обрыва. Его товарищ смог остановиться выше на крутом выступе.

Мужчины застряли на высоте 1,7 тысячи метров, однако смогли вызвать спасателей. Они выдвинулись к Аибге на вертолете и подняли обоих сноубордистов с помощью лебедки. Райдеры не пострадали.

Ранее британская туристка оказалась заблокирована в горах Италии во время экскурсии. Эвакуация женщины на вертолете попала на видео.

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