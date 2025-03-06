Спасение застрявшей в горах туристки с помощью вертолета попало на видео

Varese News: Туристка застряла в горах Италии на высоте 1,8 тысячи метров

Британская туристка застряла в горах Италии во время экскурсии 3 марта. Ее спасение на вертолете попало на видео, подробности сообщил портал Varese News.

Женщина находилась на заснеженном хребте в коммуне Вербания на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Ей удалось сообщить отрывочную информацию о своем местоположении, однако потом связь с ней пропала.

Спасатели немедленно определили зону поисков и отправились за британкой на вертолете. Специалист спустился к женщине с помощью лебедки, пристегнул ее ремнями безопасности и доставил на борт. Затем туристку доставили в безопасное место.

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