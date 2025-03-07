Стали известны подробности про задержанного за расправу над супругами-пенсионерами

Убийца пенсионеров из Минусинска уже расправлялся с человеком из-за жены

В Минусинске в Красноярском крае суд арестовал 35-летнего подозреваемого в расправе над супругами-пенсионерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 4 мая. Он признал вину.

Подозреваемый уже расправлялся с человеком из-за жены, отмечает Telegram-канал Kras Mash. Когда ему было 27 лет, вместе с супругой он приехал отдохнуть в Абакан. Во время застолья один из собутыльников россиянина начал приставать к его возлюбленной. Мужчина забил обидчика до смерти кочергой. Он был осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина рассказал, что пришел в квартиру дома на улице Тимирязева, где проживала его супруга. Однако та отказалась открывать дверь. Тогда подозреваемый постучался к соседям снизу и его впустили. Он планировал перебраться в квартиру жены по балкону, но ему не разрешили. Тогда фигурант стал связывать пожилую женщину скотчем. Ее муж пытался остановить незваного гостя, но тот набросился на пару с канцелярским ножом и ножницами.

После совершения преступления россиянин украл телефон, деньги и на автомобиле потерпевших уехал в Красноярск.