Стали известны подробности про задержанного за расправу над супругами-пенсионерами

В Минусинске в Красноярском крае суд арестовал 35-летнего подозреваемого в расправе над супругами-пенсионерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Мужчина будет находиться в СИЗО до 4 мая. Он признал вину.
Подозреваемый уже расправлялся с человеком из-за жены, отмечает Telegram-канал Kras Mash. Когда ему было 27 лет, вместе с супругой он приехал отдохнуть в Абакан. Во время застолья один из собутыльников россиянина начал приставать к его возлюбленной. Мужчина забил обидчика до смерти кочергой. Он был осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее мужчина рассказал, что пришел в квартиру дома на улице Тимирязева, где проживала его супруга. Однако та отказалась открывать дверь. Тогда подозреваемый постучался к соседям снизу и его впустили. Он планировал перебраться в квартиру жены по балкону, но ему не разрешили. Тогда фигурант стал связывать пожилую женщину скотчем. Ее муж пытался остановить незваного гостя, но тот набросился на пару с канцелярским ножом и ножницами.
После совершения преступления россиянин украл телефон, деньги и на автомобиле потерпевших уехал в Красноярск.