Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

Киев перебросил в Харьковскую область взвод из мобилизованных и дезертировавших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.
«Большую часть из них составляют мобилизованные граждане, которые прошли обучение на одном из полигонов центральной части Украины. Также в их рядах есть те, кто имеет боевой опыт, но ранее самовольно оставлял позиции», — рассказал Марочко.
По его словам, данный взвод ВСУ прибыл в Новоплатоновку. Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что украинским бойцам предстоит месяц нести службу на богуславском направлении, после чего запланирована их ротация.
Марочко также рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области. Он сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) России под Купянском.