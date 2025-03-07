Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

Марочко: ВСУ перебросили в Новоплатоновку дезертиров и мобилизованных бойцов

Киев перебросил в Харьковскую область взвод из мобилизованных и дезертировавших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Большую часть из них составляют мобилизованные граждане, которые прошли обучение на одном из полигонов центральной части Украины. Также в их рядах есть те, кто имеет боевой опыт, но ранее самовольно оставлял позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, данный взвод ВСУ прибыл в Новоплатоновку. Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что украинским бойцам предстоит месяц нести службу на богуславском направлении, после чего запланирована их ротация.

Марочко также рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области. Он сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) России под Купянском.

