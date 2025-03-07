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19:02, 7 марта 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в коротком платье и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @neshe.simsek

Стюардесса австралийской бюджетной авиакомпании Virgin Australia сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в коротком красном платье. Свой образ девушка дополнила фиолетовым шейным платком, тонким ремнем, ярким макияжем и собранными в хвост волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Красивая», «Прекрасное фото», «Вау, вы великолепны», «Притягательная», — написали они.

Ранее россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей и без отеков. В первую очередь автор ролика рекомендовала пить электролиты — они уберут обезвоженность, тошноту и мышечные спазмы. Кроме того, можно наносить мазь «Звездочка» на лимфоузлы, чтобы защититься от отеков и простуды.

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