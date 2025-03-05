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20:18, 5 марта 2025Путешествия

Россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей и без отеков. Об этом она рассказала на своей странице @okucherova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор ролика рекомендовала пить электролиты — они уберут обезвоженность, тошноту и мышечные спазмы. Также нужно часто увлажнять кожу с помощью крема, поскольку патчи и маски такого эффекта не дадут. Кроме того, можно наносить мазь «Звездочка» на лимфоузлы, чтобы защититься от отеков и простуды.

«Обязательно разминайтесь, чтобы активировать лимфу, ЖКТ и кровообращение», — добавила россиянка. Также она посоветовала пить много воды и отказаться от еды во время коротких перелетов.

Ранее стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.

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