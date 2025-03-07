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15:08, 7 марта 2025Путешествия

Толпа трансгендерных женщин в Таиланде развязала драку ради внимания туристов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На Пхукете, Таиланд, толпа трансгендерных (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщин подралась с местными жительницами ради внимания израильских туристов. Об этом сообщает Pattaya People.

Известно, что инцидент произошел на оживленной улице Бангла-Роуд 5 марта. Около пяти трансгендеров вступили в спор с двумя женщинами — 21-летней Вилайпорн и 23-летней Сунисой. Они обвинили таек в краже клиентов и развязали драку. Затем в потасовку вмешались двое израильтян, из-за которых и начался скандал.

В результате туристы пустились в бегство от трансгендерных женщин, однако последние не дали им уйти. Позже зачинщицы скрылись с места происшествия, а остальным участникам драки была оказана медицинская помощь.

Личности сбежавших трансгендеров установлены, им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.

Ранее женщина-трансгендер обворовывала японских туристов в Таиланде ради мести своему бывшему парню-японцу. 49-летняя Утай Нантакхан по прозвищу Эми представлялась туристкой, которая потеряла кошелек и нуждается в деньгах.

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