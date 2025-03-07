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15:42, 7 марта 2025Мир

Трамп дал жесткую оценку прервавшему его выступление конгрессмену Грину

Трамп: Конгрессмен Грин должен пройти тест на IQ, он у него низкий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин должен пройти тест на IQ, потому что он у него низкий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя поведение Грина в ходе своего недавнего выступления перед Конгрессом, передает foxnews.

Американский лидер дал жесткую оценку действиям политика, назвав его «дураком и клоуном». «Нам не нужны люди с низким IQ в Конгрессе... Никто не воспринимает его всерьез. Он позор для Конгресса, но гораздо больший позор для демократов», — подчеркнул Трамп.

В ночь на 5 марта Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин проигнорировал эту просьбу.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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