Трамп обвинил Европу в незнании способа завершить конфликт на Украине

Страны Европы не знают, как завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю», — заявил Трамп.
Так лидер США ответил на вопрос журналистов о том, почему страны Европы, по его мнению, выступают против завершения конфликта на Украине немедленно.
Ранее президент Владимир Путин России сообщил, что с удовольствием бы встретился со своим американским коллегой, но для этого требуется тщательная подготовка.