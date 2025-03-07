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20:31, 7 марта 2025Мир

Трамп обвинил Европу в незнании способа завершить конфликт на Украине

Трамп: Страны Европы не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Win McNamee / Reuters

Страны Европы не знают, как завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю», — заявил Трамп.

Так лидер США ответил на вопрос журналистов о том, почему страны Европы, по его мнению, выступают против завершения конфликта на Украине немедленно.

Ранее президент Владимир Путин России сообщил, что с удовольствием бы встретился со своим американским коллегой, но для этого требуется тщательная подготовка.

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