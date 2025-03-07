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08:23, 7 марта 2025Мир

Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

Трамп не уверен, что НАТО защитит США в случае нападения на страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп усомнился, что Североатлантический альянс придет на помощь США, если страна подвергнется нападению. Об этом сообщает Time.

«Знаете, самая большая проблема, с которой я столкнулся в отношениях с НАТО? (...) Если бы у США были проблемы, и мы позвонили им и сказали: "У нас проблема, Франция. У нас есть проблема, пару других я не буду упоминать". Думаете ли вы, что они придут и защитят нас? Они должны это делать. Но я не так уверен в этом», — сказал он.

Уточняется, что Статья 5 Устава НАТО была применена единственный раз после терактов 11 сентября 2001 года, что привело к крупнейшей операции альянса в Афганистане. В операции участвовали французские военные.

Ранее Трамп заявил о нежелании защищать союзников по НАТО, «пока они не заплатят». По его словам, это и есть здравый смысл.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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