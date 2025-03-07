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08:05, 7 марта 2025Мир

Трамп решил не защищать не желающие тратить больше средств на оборону страны НАТО

Трамп заявил о нежелании защищать союзников по НАТО, пока они не заплатят
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании защищать союзников по НАТО, «пока они не заплатят». Его слова приводит издание Politico.

«Ну, я думаю, что это здравый смысл... Если они не заплатят, я не собираюсь их защищать», — отметил американский лидер.

Дональд Трамп неоднократно говорил о планах потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США сказал, что потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), поддержал идею выхода страны из ООН и НАТО.

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