Трамп заявил о наличии на руках у России карт по переговорам с Украиной

Трамп: Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что карты в переговорах по Украине находятся на руках у России. Выступление американского лидера транслирует канал Fox News.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что что его связывают хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что российский лидер «хочет завершить» конфликт на Украине.