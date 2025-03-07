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21:13, 7 марта 2025Мир

Трамп заявил о наличии на руках у России карт по переговорам с Украиной

Трамп: Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что карты в переговорах по Украине находятся на руках у России. Выступление американского лидера транслирует канал Fox News.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что что его связывают хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что российский лидер «хочет завершить» конфликт на Украине.

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