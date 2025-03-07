Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Выступление американского лидера транслирует канал Fox News.

По словам главы Белого дома, с Путиным его «всегда связывали хорошие отношения». Трамп добавил, что российский лидер «хочет завершить» конфликт на Украине.

В ходе выступления американский президент также заявил, что доверяет Путину и считает, что с Россией легче вести переговоры по урегулированию конфликта, чем с Украиной.

Ранее президент России сообщил, что с удовольствием бы встретился с американским коллегой, но для этого требуется тщательная подготовка.