Трамп заявил о доверии Путину

Трамп: Иметь дело с Россией легче, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рамках мирной инициативы иметь дело с Россией легче, чем с Украиной. Выступление американского лидера транслирует Fox News.

«Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо», — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что ему, «честно говоря, сложнее иметь дело с Украиной». По его словам, у Киева «нет козырей» в этом конфликте. Трамп добавил, что взаимодействие с Россией по поводу урегулирования «может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты».

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с главой Белого дома, однако для этого требуется тщательная подготовка.