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17:32, 7 марта 2025Мир

На Западе раскрыли планы США по гарантиям безопасности для Украины

Туск: США вряд ли предоставят гарантии безопасности для Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gohanna Geron / Globallookpress.com

США вряд ли предоставят твердые гарантии безопасности для Украины и вероятность такого сценария становится все меньше. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP Info.

«Очень ясно видно, что надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, представляется на сегодняшний день, мягко говоря, менее правдоподобной, чем раньше», — сказал глава польского правительства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда Европейскому союзу (ЕС) направить на Украину полицейских и саперов, которые бы следили за безопасностью и порядком после окончания конфликта, в рамках предоставления гарантий безопасности для Киева. По его мнению, такая мера была бы более удачным решением, чем направление туда миротворцев.

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