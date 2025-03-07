У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

SCMP: Двигатель пассажирского самолета Cathay Pasific отказал во время полета

Пассажирский самолет Cathay Pasific совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя во время полета. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

6 марта Boeing 777 выполнял рейс из Гонконга в Милан, Италия. В небе у лайнера отказал двигатель, экипаж решил экстренно сменить курс и сесть в Ланьчжоу.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Причины технической неисправности борта уточняются.

«Мы искренне приносим извинения нашим пострадавшим клиентам за причиненные неудобства и ценим их понимание», — заявили в авиакомпании.

Ранее самолет easyJet подал сигнал тревоги в небе. Пилоты решили сесть на незапланированном аэродроме, после этого борт вышел из строя.