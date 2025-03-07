Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 7 марта 2025Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

SCMP: Двигатель пассажирского самолета Cathay Pasific отказал во время полета
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: FiledIMAGE / Globallookpress.com

Пассажирский самолет Cathay Pasific совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя во время полета. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

6 марта Boeing 777 выполнял рейс из Гонконга в Милан, Италия. В небе у лайнера отказал двигатель, экипаж решил экстренно сменить курс и сесть в Ланьчжоу.

Материалы по теме:
Крутое пике По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Крутое пикеПо всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
14 марта 2019
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Причины технической неисправности борта уточняются.

«Мы искренне приносим извинения нашим пострадавшим клиентам за причиненные неудобства и ценим их понимание», — заявили в авиакомпании.

Ранее самолет easyJet подал сигнал тревоги в небе. Пилоты решили сесть на незапланированном аэродроме, после этого борт вышел из строя.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    «Россия разносит Украину на поле боя». Трамп требует немедленно начать переговоры и угрожает новыми санкциями

    Королева красоты попала под суд из-за насилия над мужем

    Двум россиянам дали срок за хищение 500 миллионов рублей у коммерческой организации

    Россиянам объяснили необходимость копеек

    У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

    Недосып назвали скрытым фактором развития опасного заболевания

    Блогерша Митрошина перед задержанием пошутила о неуплате налогов

    «Краснодар» стал лидером РПЛ

    МИД обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше