Участвовавший в СВО российский чиновник Мирхайдаров ушел в отставку

Первый заместитель председателя правительства — руководитель администрации губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине, объявил об уходе в отставку. В пятницу, 7 марта, в его последний рабочий день сотни забайкальцев пришли поблагодарить его за работу.

Толпа людей собралась у здания правительства Забайкалья

Сотни жителей Забайкалья окружили здание правительства региона из-за ухода с должности Мирхайдарова. Как пишет «МК в Чите» в своем Telegram-канале, всего на встречу с ушедшим в отставку чиновником пришло больше тысячи человек. Среди них волонтеры СВО, с которыми вице-премьер сотрудничал, и обычные жители региона.

«Волонтеры СВО, с которыми вице-премьер сотрудничал на протяжении всего времени работы в крае, пришли к зданию правительства региона, чтобы поблагодарить Марата Мирхайдарова от себя и других забайкальцев. Они посвятили ему стихи и вручили памятные подарки», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, Мирхайдарову поступают сотни звонков и сообщений с благодарностями за его работу на посту вице-премьера правительства Забайкалья, в том числе от участников спецоперации.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участвовавший в СВО чиновник объяснил уход в отставку

Мирхайдаров объяснил свой уход в отставку необходимостью поправить здоровье после СВО. Его слова приводит портал Chita.ru.

Я прошел курс реабилитации в Чите, потом частично в Москве. Это разные врачи, каждый советует свое. В итоге оба сошлись во мнении, что нужно остановиться, чтобы один из них меня долечивал Марат Мирхайдаров первый зампред правительства Забайкалья

При этом ушедший в отставку чиновник допустил возвращение на работу в региональное правительство после выздоровления. «На все воля Всевышнего. Вполне возможно, вернусь», — указал он.

По информации «МК в Чите», Мирхайдаров планирует и дальше сотрудничать с волонтерами и будет продолжать работать в качестве советника губернатора Забайкалья на добровольных началах.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мирхайдаров провел на СВО четыре месяца

О том, что первый вице-премьер правительства Забайкальского края отправится добровольцем на СВО, стало известно в январе 2024 года. Перед отправкой на фронт он прошел тренировки в Российском университете спецназа, расположенном на территории Чечни. Чиновник остался доволен условиями и профессионализмом инструкторов и предоставленными ему спецодеждой и питанием.

В конце февраля того же года Мирхайдарова заметили неподалеку от передовой — в окрестностях Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). В марте замглавы правительства Забайкальского края получил медаль «За боевые заслуги». Указ о награждении вице-премьера Забайкалья подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

После четырех месяцев службы на СВО Мирхайдаров объявил о намерении вернуться домой, так как контракт добровольца им был подписан именно на такой срок. Позже он сообщил, что решил не возвращаться на фронт из-за скопившейся работы.

«Как минимум должен сделать все, что намечено. Не потому что эту работу кто-то не делал. Да и мои волонтеры по мне соскучились, откровенно говоря», — поделился Мирхайдаров.