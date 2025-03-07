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16:29, 7 марта 2025Бывший СССР

В Киеве ответили на вопрос о предложениях США по территориальным уступкам

Тихий: Украине не поступали предложения от США по территориальным уступкам
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не получал официальных предложений от США и других западных партнеров по территориальным уступкам. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Таких предложений к нам не поступало. Поэтому мы спокойно относимся к словесным формулировкам, которые раздаются в медиа, особенно когда это ответы на вопросы журналистов в процессе интервью», — ответил дипломат.

По словам Тихого, Киев в настоящее время не сфокусирован ни на эмоциях, ни на словесных перепалках. Появляющиеся в медиа сообщения по данной теме представитель украинского МИД назвал информационной бурей.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. По его словам, такое развитие событий обсуждалось представителями Киева и Вашингтона.

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