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13:10, 7 марта 2025Мир

В Кремле высказались о дискуссиях ЕС о милитаризации

Песков: Россия пристально наблюдает за дискуссиями ЕС о милитаризации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия пристально наблюдает за дискуссиями Европейского союза (ЕС) о милитаризации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем», — сказал он.

По его словам, милитаризация ЕС ведется против России, что беспокоит Москву, поэтому возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения безопасности страны.

Политик отметил, что данная тема также диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Песков оценил призыв президента США Дональда Трампа избавиться от ядерного оружия. Он подчеркнул, что диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.

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