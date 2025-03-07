В МИД назвали главными угрозами Литве святую воду и осиновый кол

Захарова посоветовала спецслужбам Литвы подумать о святой воде и осиновом коле

В числе главных угроз для Литвы Вильнюс забыл назвать святую воду и осиновый кол. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала дипломат.

В конце февраля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс передаст Киеву новые переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. Он также сообщил, что лидеры европейских стран договорились продолжать политику санкций против России.

Ранее Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики республики Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.