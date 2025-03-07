В офисе Зеленского сочли невозможным договориться с Россией

Подоляк: С Россией невозможно договариваться, Украина не капитулирует

С Россией «невозможно ни о чем договариваться», она якобы «требует капитуляции» Украины. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк журналу Le Point..

Он заключил, что у Украины нет альтернативы, кроме продолжения боевых действий, даже без помощи США. По его словам, с Россией нельзя договориться, потому как она якобы ставит условия которые предполагают капитуляцию Киева, которую тот не может принять. Подоляк добавил, что в таком случае Украина бы стала сателлитом России.

Ранее Подоляк сообщил, что Украина не будет приносить извинения США за конфликт президента страны Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме. По его словам, во время встречи в Овальном кабинете Зеленский был абсолютно прав «и по форме, и по содержанию», пытаясь донести до американских политиков мысль о том, что без давления на Россию «ничего сделано не будет».

До этого Подоляк сообщил, что для Украины критична потеря информации о действиях стратегической авиации России.