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10:08, 7 марта 2025Мир

В Пентагоне задумались о сокращении агентств по борьбе с распространением ОМП

Wired: Пентагон допускает сокращение агентств по борьбе с распространением ОМП
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В американском Пентагоне допускают возможность значительного сокращения штата агентств по борьбе с распространением оружия массового поражения (ОМП), включая ядерное, химическое и биологическое. Об этом сообщает Wired со ссылкой на источники.

«В рамках кампании по сокращению расходов администрации президента США Дональда Трампа, Пентагон разослал в свои подразделения служебную записку с указанием оценить возможность сокращения числа сотрудников на 25-100 процентов и остановки отдельных операций», — передает портал.

Также в материале отмечается, что с высокими рисками по сокращению расходов столкнется Управление по сокращению военной угрозы (DTRA), которое направило в Пентагон документ, содержащий сценарии уменьшения штата сотрудников на 20, 40 и 60 процентов. Так, увольнение 20 процентов персонала привело бы к сокращению операций по разминированию в бывших зонах боевых действий по всему миру. 40 процентов сокращений ограничили бы борьбу с экстремистскими группировками в Африке и на Ближнем Востоке. Планка в 60 процентов приведет к полной остановке работы США по борьбе с распространением ОМП.

Ранее Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия, заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Он отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.

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