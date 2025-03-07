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16:31, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыты качества настоящей супергероини

VK запустила проект к 8 Марта с цитатами сотрудниц на большом экране в Москве
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В преддверии Международного женского дня соцсеть VK запустила проект, в котором сотрудницы компании в честь праздника поделились своими достижениями. Цитаты девушек вывели на большой фасадный экран на Новом Арбате в Москве, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

Целью проекта было показать многогранность женщины, в нем приняли участие десять сотрудниц VK. Они рассказали о своих успехах и несовершенствах, поделились рабочими моментами и раскрыли необычные хобби. Так, руководитель группы управления проектами Нина Андреянова призналась, что любит разводить растения, а фронтендер Амина Омарова рассказала об увлечении вязанием и боевыми искусствами.

«Нашим проектом мы хотим напомнить всем девушкам, что супергероиня — это не набор идеальных качеств, не выверенная картинка, которую транслируют нам тренды в соцсетях. Любой человек — это разнообразие черт, событий и поступков, в которых сочетаются и рабочие успехи, и бытовые фейлы, и маленькие слабости. Именно в этой многогранности мы все и прекрасны», — прокомментировала проект HR-директор VK Юлия Брук.

Ранее во «ВКонтакте» появились новые способы подтверждения бизнеса. Соцсеть представила несколько вариантов для получения отметки «Подтвержденный бизнес».

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