Раскрыты качества настоящей супергероини

VK запустила проект к 8 Марта с цитатами сотрудниц на большом экране в Москве

В преддверии Международного женского дня соцсеть VK запустила проект, в котором сотрудницы компании в честь праздника поделились своими достижениями. Цитаты девушек вывели на большой фасадный экран на Новом Арбате в Москве, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

Целью проекта было показать многогранность женщины, в нем приняли участие десять сотрудниц VK. Они рассказали о своих успехах и несовершенствах, поделились рабочими моментами и раскрыли необычные хобби. Так, руководитель группы управления проектами Нина Андреянова призналась, что любит разводить растения, а фронтендер Амина Омарова рассказала об увлечении вязанием и боевыми искусствами.

«Нашим проектом мы хотим напомнить всем девушкам, что супергероиня — это не набор идеальных качеств, не выверенная картинка, которую транслируют нам тренды в соцсетях. Любой человек — это разнообразие черт, событий и поступков, в которых сочетаются и рабочие успехи, и бытовые фейлы, и маленькие слабости. Именно в этой многогранности мы все и прекрасны», — прокомментировала проект HR-директор VK Юлия Брук.

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