В России обрушился импорт одного вида автомобилей

«Автостат»: Импорт новых легковушек в Россию упал на 73 процента

По итогам прошлого месяца в Россию завезли 16,2 тысячи новых легковых автомобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 73 процента ниже того, что фиксировали в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе этого. Что касается импорта подержанных автомобилей, то февральское значение составило 18,5 тысячи. Это на 20 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно января объемы завоза упали на пять процентов.

При этом лидером среди брендов по объему импорта автомобилей с пробегом оказалась Toyota. В основном подержанные автомобили завозили из Японии (53,4 процента), Южной Кореи (20 процентов) и Китая (9,6 процента).

Ранее сообщалось, что 78 процентов российских автовладельцев не планируют покупать в 2025 году новую машину. Лишь 22 процента признались, что собираются приобретать или менять автомобиль. Из них лишь каждый четвертый намерен обзавестись новым транспортным средством. Трое остальных отдадут предпочтение подержанной машине.