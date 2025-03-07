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17:48, 7 марта 2025Силовые структуры

В России осудили двух гражданок Украины по делу об обстреле пункта размещения беженцев

В ЛНР осудили гражданок Украины по делу об обстреле пункта размещения беженцев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили двух гражданок Украины по делу об обстреле пункта размещения беженцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Они признаны виновными по статьям 33, 30, 105 («Пособничество в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору»), 33, 167 («Пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва»), 33, 356 («Пособничество в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

Как установил суд, в период с июня по сентябрь 2022 года Анастасия Баева и Наталья Джус добровольно собирали и передавали через мессенджеры украинским спецслужбам сведения о размещении мирных граждан в Новоайдарском аграрном колледже и на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате Вооруженные силы Украины обстреляли пункты размещения беженцев. Один из пострадавших получил ранения, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил Баеву к 19 годам, а Джус к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) осудили на 24,5 года за стрельбу из миномета в Мариуполе.

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