Бойца «Азова» осудили на 24,5 года за стрельбу из миномета в Мариуполе

В ДНР бойца «Азова» Дмитриева осудили на 24,5 года за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 24,5 года лишения свободы старшего сержанта Юрия Дмитриева, проходящего службу по контракту в батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 10 по 15 марта 2022 года осужденный по приказу командования расстрелял из миномета БМ-37 зернохранилище на выезде из Мариуполя. Он ранил местного жителя, спасти которого не удалось.

Командир миномета войсковой части признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и пунктов «е, ж, л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти») УК РФ.

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 24 годам лишения свободы 26-летнего наводчика «Азова» Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета.