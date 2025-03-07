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15:16, 7 марта 2025Мир

В России высказались об идее получения Германией ядерного оружия

Ульянов: Никто, включая Россию, не позволит Германии получить ядерное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Никто, включая Россию, не позволит Германии получить ядерное оружие. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

«Конечно, это глупость. Никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения», — сказал он.

Российский постпред также высказался о немецких политиках, которые проявляют интерес к обретению ФРГ ядерного оружия. По его словам, сумасшедшие люди есть и в Германии.

Ранее представитель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен заявил, что ФРГ необходимо собственное ядерное оружие. Он отметил, что это связано с изменившейся ситуацией в области безопасности.

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