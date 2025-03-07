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14:22, 7 марта 2025Из жизни

В российском регионе добыли «янтарное сердце»

Под Калининградом добыли янтарный самородок с рисунком в форме сердца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Ростеха / ТАСС

На Приморском карьере янтарного комбината Ростеха под Калининградом нашли «янтарное сердце». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комбината.

Янтарный самородок с природным рисунком, напоминающим по форме сердце, сформировался благодаря слиянию разных видов окаменевшей смолы. В общем объеме добытого янтаря таких камней бывает не больше одного процента. «На янтарном комбинате Ростеха в преддверии 8 Марта во время ручной сортировки обнаружен уникальный камень — в нем все основные виды балтийского янтаря сформировали рисунок, похожий на сердце», — говорится в сообщении пресс-службы.

Найденный самородок состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Такой янтарь с контрастными цветами называется пейзажным. Вес самородка всего 19,42 грамма, он составляет четыре сантиметра в высоту и три сантиметра в ширину. «Получившуюся комбинацию можно назвать сюрпризом, шуткой природы. Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно — весь процесс формирования проходил в еще жидком не затвердевшем состоянии 40-50 млн лет назад», — прокомментировала находку специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина

Дугина также пояснила, что разные цвета янтаря получаются из-за пузырьков воздуха в смоле. В белом янтаре их больше всего, поэтому он легче остальных. В желтом матовом янтаре пузырьки также формируют цвет, однако их скопления разрежены. Прозрачный, более плотный янтарь не содержит воздушных скоплений.

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