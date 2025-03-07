В российском регионе осудят забившего дядю молотком молодого человека

В Рязанской области осудят молодого человека, убившего дядю молотком

В Рязанской области осудят молодого человека, расправившегося с дядей молотком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Завершено расследование уголовного дела по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2024 года 18-летний молодой человек спланировал расправу над своим дядей, с которым у него были конфликтные отношения на фоне злоупотребления им спиртными напитками.

Обвиняемый под предлогом совместного распития алкоголя завел пострадавшего в безлюдное место и нанес ему несколько ударов молоком по голове, туловищу и конечностям. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимы с жизнью. Преступник скрылся с места происшествия.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с мужчиной расправились в собственном гараже.

