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19:17, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе подожгли машину начальника военного комиссариата

В Татарстане подожгли машину начальника военного комиссариата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

В Татарстане подожгли машину начальника военного комиссариата. Об этом сообщает /a> Telegram-канал Shot.

По данным источника, рано утром неизвестный на улице Роторной в Казани подобрался к машине Ильшата Каримова и закинул под нее бутылку с горючей смесью, после чего скрылся. Прохожие заметили горящий автомобиль и вызвали экстренные службы. Транспортное средство пострадало частично: его успели оперативно потушить.

Каримов занимается подготовкой и призывом граждан на военную службу. Сотрудники полиции сейчас ищут злоумышленника. По одной из версий, поджигателя могли курировать украинские мошенники.

Ранее сообщалось, что российскую студентку обманули на 100 тысяч рублей. Также ее убедили поджечь ресторан.

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