В российском регионе подожгли машину начальника военного комиссариата

В Татарстане подожгли машину начальника военного комиссариата

В Татарстане подожгли машину начальника военного комиссариата. Об этом сообщает /a> Telegram-канал Shot.

По данным источника, рано утром неизвестный на улице Роторной в Казани подобрался к машине Ильшата Каримова и закинул под нее бутылку с горючей смесью, после чего скрылся. Прохожие заметили горящий автомобиль и вызвали экстренные службы. Транспортное средство пострадало частично: его успели оперативно потушить.

Каримов занимается подготовкой и призывом граждан на военную службу. Сотрудники полиции сейчас ищут злоумышленника. По одной из версий, поджигателя могли курировать украинские мошенники.

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