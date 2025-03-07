В российском регионе задержали исполнителя заказной расправы и его сообщника

В ЛНР задержали исполнителя заказного убийства и его сообщника

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали исполнителя заказной расправы и его сообщника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статьям 222 («Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию») и 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в конце февраля в машину, припаркованную возле кафе на улице Ленина, было произведено не менее 16 выстрелов из автоматического оружия. В результате водитель получил множественные ранения.

Прибывшие на место следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия, изъяли гильзы, зафиксировали следы и назначили экспертизы. В ходе предварительного следствия установлено, что покушение на расправу имеет заказной характер. Это преступление было тщательно спланировано.

Совместно с сотрудниками уголовного розыска оперативно были установлены исполнитель и его пособник. Был изучен маршрут их движения, место приготовления к преступлению. Обнаружено оружие, из которого они расстреляли автомобиль. Один из злоумышленников пытался покинуть территорию страны, но был задержан в столичном аэропорту. При обыске было обнаружено более 1000 боеприпасов, гранатометы и гранаты.

На допросе задержанные дали признательные показания, которые были подтверждены в ходе проверки показаний на месте. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с мужчиной расправились в собственном гараже.