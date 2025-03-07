В США задумались об ослаблении санкций против России

Reuters: США планируют смягчить санкции против РФ в сфере энергетики

Правительство США задумалось о смягчении санкций против России в сфере энергетики, Вашингтон изучает способы ослабления ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты смягчения санкций. Собеседники агентства подчеркивают, что эта работа позволит быстро снять ограничения в случае завершения конфликта на Украине.

При этом Reuters подчеркивает, что «эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок со стороны России».

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести полномасштабные санкции против России. В частности, он упомянул санкции в отношении товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Предполагается, что они могут сохраниться до окончания конфликта на Украине.