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11:47, 7 марта 2025Экономика

В США захотели обложить китайские корабли сборами

Reuters: Власти США захотели собирать плату с судов из Китая за стоянку в портах
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Власти США захотели обложить сбором за швартовку в американских портах все суда, построенные в Китае или плавающие под китайским флагом. Об этом со ссылкой на подготовленный администрацией президента США законопроект сообщает Reuters.

Целью сборов называют попытки возродить отечественное судостроение и ослабить влияние Китая на мировую судоходную отрасль. По данным Центра стратегических и международных исследований, с 1999 года доля китайских судостроителей выросла с 5 до более чем 50 процентов среди грузовых кораблей, спускаемых на воду. В то же время судостроение в США достигло пика в 1970-х годах и сейчас составляет лишь малую часть отраслевого производства.

Документ составлен на основе предложения офиса торгового представителя США о взимании сборов за стоянку в размере до 1,5 миллиона долларов с судов китайского производства, заходящих в порты США. Американские власти также намерены призывать союзников действовать аналогичным образом, в противном случае им грозят различными санкциями. Точный размер сборов, равно как и порядок их взимания, еще не указан.

Аналитики предупреждают, что план США может повлечь за собой значительные расходы для крупных контейнерных перевозчиков, включая китайскую COSCO, швейцарскую MSC, датскую Maersk, тайваньскую Evergreen Marine и многих других операторов судов, перевозящих сыпучие продукты, топливо и автомобили.

Ранее стало известно, что судоходные компании стали отказываться от прописки в Гонконге и начали перерегистрировать корабли из-за давления США и Китая. По данным VesselsValue, в январе 2025 года количество судов, ходящих под флагом Гонконга, сократилось более чем на восемь процентов, с 2580 до 2366 единиц. Те, кто сменил регистрацию, теперь числятся в Сингапуре и на Маршалловых островах.

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