Великобритания не исключила участия своих истребителей в обороне Украины

Inews: Британия не исключила участия своих истребителей в обороне Украины

Британия не исключила участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны (ПВО) на западе Украины. Об этом сообщает газета inews.

Как отмечает издание, в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказались обсуждать будущие решения относительно участия британских истребителей в обороне Украины, но заявили о поддержке Киева.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить ей максимально сильную позицию», — сказал заместитель представителя британского премьера.

Ранее замглавы британского Минобороны Люк Поллард заявил, что поставленные Украине системы противовоздушной обороны Gravehawk прошли испытания и получили положительную оценку от украинских военных. Отмечается, что Gravehawk — это система ПВО, разработанная специально для Украины и совместно финансируемая Британией и Данией.