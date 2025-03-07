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16:26, 7 марта 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал о продвижении армии России в Часовом Яре

Военблогер Подоляка: в Часове Яре закончилась оперативная пауза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оперативная пауза в Часовом Яре закончилась, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в городе. Об этом заявил российский военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Наши части вчера, опираясь на микрорайон "Северный" предприняли атаку в южном направлении (в микрорайон "западный") и заняли его», — написал Подоляка.

По его словам, эти действия резко осложнили логистику находящимся в центральной части города подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Подоляка заявил, что ВСУ возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Он предположил, что ВСУ могут попытаться сосредоточиться на обороне оккупированной ими Суджи и добавил, что «полукотел», в котором украинские войска оказались под Курском, имеет шансы в скором времени превратиться в «котел».

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